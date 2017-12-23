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Хошбахт Юсифзаде: Азербайджан способен сам заполнить газопроводы

23 Декабря, 2017 в 15:44 ~ 1 минута на чтение 453
Хошбахт Юсифзаде: Азербайджан способен сам заполнить газопроводы

«Азербайджан имеет большие резервы для заполнения газопроводов – подтвержденные запасы газа страны равны 2,6 трлн. кубометров, вместе с неподтвержденными объемами эта цифра равна 6 трлн. кубометров.

Об этом заявил первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде на конференции «На пересечении Востока и Запада: новые энергетические и коммуникационные возможности».

Как сказал Юсифзаде, есть вероятность подключения к этим трубопроводным проектам Азербайджана таких стран, как Россия и Иран. Он отметил, что проекты TANAP и TAP, посредством которых будет поставляться азербайджанский газ в Европу, заработают в 2018 и 2019 годах соответственно.

Первый вице-президент Госнефтекомпании заявил о запасах на отдельных месторождениях. По его словам, запасы месторождения «Шахдениз» равны 200 млрд. кубометров газа и 240 млн. тонн конденсата. И этого, по его мнению, достаточно для загрузки трубопроводов. Кроме этого, на месторождении «Умид» запасы составляют 200 млн. кубометров газа и 40 млн. тонн конденсата, на «Апшероне» – 350  млрд. кубометров газа.

АПА

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