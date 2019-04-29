«Хорватия считает Азербайджан важным стратегическим партнером, нас связывают партнерство и дружественные двусторонние отношения».

Об этом заявила вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич в Баку на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

«Хорватия намерена и дальше развивать сотрудничество с Азербайджаном. Бизнес-сообщество и компании Хорватии особенно заинтересованы в инвестициях в энергетику, транспорт, судостроение, фармацевтику и информационные технологии. Существуют также перспективы в строительстве и машиностроении, текстильной, сельскохозяйственной отраслях, в сфере пищевой промышленности и, конечно, в сфере туризма», - сказала вице-премьер.

Она также отметила, что позиции двух стран во многом совпадают.

«Сегодня в Баку мы обсудили перспективы стратегического сотрудничества двух стран. Есть хорошие возможности для инвестирования в Хорватию, и мы намерены провести обсуждения этих вопросов более детально в ходе предстоящего заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и на бизнес-форуме», - подчеркнула вице-премьер.

В свою очередь, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил, что это - первый визит вице-премьера Хорватии в Азербайджан, и подчеркнул, что сегодня состоялось официальное открытие посольства Хорватии в нашей стране.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства высоко оценил позицию Хорватии по нагорно-карабахскому конфликту.

По словам министра, Хорватия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и процесс мирного урегулирования конфликта.

Министр также отметил, что экономические отношения между двумя странами находятся на хорошем уровне.

«Хорватия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в энергетической и транспортной сферах», - подчеркнул Э.Мамедъяров.

С.А., Э.Т.