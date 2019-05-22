Хорошая новость для победителей международных и республиканских предметных олимпиад

Победители международных и республиканских предметных олимпиад могут быть приняты в вузы вне конкурса.

Как сообщает 1news.az, об этом на пресс-конференции сегодня заявил глава пресс-службы Минобразования Азербайджана Джасарет Валехов, комментируя постановление Кабинета министров по данному вопросу.

По его словам, эти учащиеся после окончания 11-го класса в последующие два учебных года смогут поступить в вузы вне конкурса.

«Им предоставлено право только один раз участвовать во внеконкурсном приеме в вуз по получении полного среднего образования», - подчеркнул представитель Министерства образования.

Эльшан Рустамов, Э.Т.