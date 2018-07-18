Хочу вступить в полемику с Арменом Саркисяном по вопросу «стоп враньё» - Мубариз Ахмедоглу

Президент Армении Армен Саркисян во время участия на традиционном медиафоруме, проводимом в Казахстане, заявил о том, что нагорно-карабахская проблема не препятствует развитию Армении, и несмотря на наличие нагорно-карабахской проблемы, Армения принимает участие в региональных проектах.

А.Саркисян является одним из основателей медиафорума в Казахстане. Он смог создать проекты на территории России и Казахстана во время проживания в Англии. В наши дни прямо или косвенно управляет этими проектами. Это и есть одна из причин его долгого пребывания в Казахстане. Однако в период пребывания в Казахстане обострилась ситуация в Армении, и он был вынужден сделать заявления против предпринятых Н.Пашиняном шагов. Может быть именно из-за этого фактора А.Саркисян не может пока что вернуться в Ереван, и будучи в Казахстане несколько раз упоминал имя Н.Пашиняна в мажорном тоне. По крайней мере об этом свидетельствует сделанное им заявление о том, что переговоры между Азербайджаном и Арменией идут на самом высоком уровне. Президент Азербайджанской Республики – это самый высокий уровень в своей стране. Но нельзя сказать то же самое о Николе Пашиняне. Потому что этот вопрос остается неопределенным в конституции Армении. Недавно начавшийся спор о том, кто является первым лицом в Армении, ясно показал это.

На самом деле наша цель в таком вступлении - это показать то, на каком уровне находятся способности бахвальства Армена Саркисяна. Нагорно-карабахская проблема разрушает государственность Армении. Нагорно-карабахская проблема нанесла сокрушительный удар по мировому армянству. Постараемся аргументировать это:

В 1988 году Армения была одной из союзных республик с лучшим уровнем жизни в СССР, бюджет Армении при выходе из состава СССР составлял как минимум 7-8 миллиардов долларов. Большая часть этого бюджета была сформирована за счет выделенных из-за Спитакского землетрясения председателем Совета министров СССР Николаем Рыжковым средств в размере двухлетнего государственного бюджета. Это было около 6-7 миллиардов долларов. Спитак до сих пор не восстановлен. Эти деньги были направлены на нагорно-карабахскую войну, поддержку армянского сепаратизма. Определенная часть денег потекла в карманы руководства Армении.

Гуманитарный караван, направленный из США во время Спитакского землетрясения, возглавлял сын Джорджа Буша - экс-губернатор Флориды Джеб Буш. США и Иран за первые 10 лет независимости Армении каждый в отдельности оказали ей помощь примерно в 2 миллиарда долларов. Эти деньги также были потрачены на нагорно-карабахский конфликт.

За 20 лет государственный бюджет получил более 4 миллиардов долларов.

Сегодня государственный долг Армении составляет 7 миллиардов долларов.

До нагорно-карабахского конфликта среди армян было серьезное единство. Одним из наглядных примеров является выросший в Ливане в семье интеллигентов, получивший образование в американском университете Беркли Монте Мелконян, который прервал свое обучение и отправился воевать в Нагорный Карабах. Магистр университета Беркли Монте Мелконян поставил себя вровень с разбойниками Нагорного Карабаха, и сражался наряду с ними. Конечно, получил заслуженное наказание.

Сегодня отношения между Арменией и мировым армянством напряженные. Шарль Азнавур был оскорблен в Армении, руководство Армении отказалось принимать Эдварда Джереджяна, когда он находился там. Даже происходящее сегодня с Арменом Саркисяном в самой Армении и других местах, где проживают армяне, показывает, что нынешняя Армения - это не та Армения с придуманным образом.

III. Накануне распада СССР армяне хотели построить реальное-виртуальное государство с 15-миллионным населением. Было предусмотрено 5 миллионов проживающих в Армении армян, и 10 миллионов - за пределами Армении.

Официальная численность армян, проживающих сейчас в Армении, не составляет даже 3 миллионов. Численность армян в мире может составлять примерно 6-7 миллионов.

Социальные, экономические проблемы, в корне которых лежит нерешенность нагорно-карабахского конфликта, толкают армян в Армении на миграцию. Причиной снижения численности мирового армянства является ассимиляция, называемая "белой смертью".

Примечание: некоторые армяне даже заявили, что если бы не было т.н. "геноцида армян", то сейчас численность армян в мире составляла бы 70 миллионов человек. Претендующие 100 лет назад на 70-миллионное государство, сейчас не могут управлять 3-миллионным государством.

Все государства были союзниками Армении, когда начинался нагорно-карабахский конфликт. Потому что никто не знал Азербайджан. Разбросанные по всему миру армяне создавали мифы об Армении. Азербайджан якобы убивал в Нагорном Карабахе не только армян, но и евреев. Якобы Азербайджан взял в блокаду не только Армению, но даже Грузию, и все государства мира верили в это.

Сейчас же, можно сказать, у Армении не осталось ни одного союзника. Ни одно государство как на Востоке, так и на Западе, Юге и Севере не признает Армению как союзника. Налицо интерес некоторых государств использовать Армению и мировое армянство в качестве инструмента.

Армен Саркисян может оппонировать по каждому из аргументов, упомянутых нами в этих четырех пунктах. Он работал около 6 месяцев премьер-министром Армении в период Левона Тер-Петросяна. К нему не нужно относиться только как к ученому, дипломату, он является одним из тех, кто прекрасно знает государственную жизнь, управление. А.Саркисян обладает высоким интеллектом. Ложь А.Саркисяна при всей этой осведомленности в мудром возрасте в первую очередь навредит армянскому народу. Конечно же, если он и сегодня сохраняет свою личность, то это удар и по его личности.

Сказанное о том, что нагорно-карабахский вопрос не препятствует участию Армении в региональных проектах, является самой большой ложью Армена Саркисяна.

Армен Саркисян не может говорить об участии Армении в каком-либо региональном проекте. Если он рассматривает Евразийский экономический союз как региональный проект, Армения вынужденно стала членом Евразийского экономического союза. Никто не забыл его заявление по поводу членства в ЕАЭС после ночи в Москве в 2013 году, и сегодня является предметом серьезных обсуждений то, полезно или нет членство Армении в ЕАЭС.

Армен Сарксян может проанализировать все коммуникационные, энергетические, транзитные проекты, реализуемые в регионе Южного Кавказа. В итоге увидит, что Армения не участвует ни в одном из этих проектов.

Мировое армянство, включая Армению и А.Саркисяна, создавали препятствия этим проектам. Но у них не получилось.

Среди армян не только А.Саркисян способен лгать, заниматься бахвальством. Серж Саргсян также был заядлым лгуном. Серж Саргсян представил Армению миру так, что большинству людей казалось, что дорога между Европой и Азией проходит через Армению. Армения является важным транзитным путем между Европой и Азией. И даже президенты Польши 2 раза использовали территорию Армении в качестве транзита при полете из Польши в Афганистан. Сейчас мир уже постепенно начинает понимать, что Армения - это страна в уголке Южного Кавказа.

В период пребывания Роберта Кочаряна у власти, в 2007 году на повестку дня был поднят вопрос строительства железной дороги Армения-Иран. В 2008 году С.Саргсян придал серьезный динамизм этому вопросу, и в 2012 году был подписан даже договор по этому вопросу. Спустя несколько месяцев после "бархатной революции", в период Н.Пашиняна директор созданной с этой целью компании "Расиа" Джозеф Барковски подал на Армению в Международный суд, потребовав 160 миллионов долларов.

Автомобильная дорога "Север-Юг" находится в плачевном состоянии. Взятые у Азиатского банка развития, Китая и других банков кредиты потрачены. Не проложено даже 20 процентов дороги, и в этих 20 процентах также имеется огромная коррупция.

Идея железной дороги Персидский залив- Черное море также провальная, не стоит даже обсуждать.

Идея транспортировки иранского газа в Грузию посредством Армении в еще более худшем положении.

А.Саркисян не хочет понимать, что в рамках проекта Китая "Один пояс, один путь" маршрут Казахстан-Азербайджан-Грузия короче и выгоднее маршрута Иран-Армения-Грузия.

Нет необходимости упоминать, что Азербайджан является автором проектов международного масштаба. Армен Саркисян осведомлен о мировой энергетике, он прекрасно знает насколько важны для мира Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, а также строящиеся сейчас проекты TAP и TANAP. Армяне, включая его самого, долгое время боролись против этих проектов. Президент Азербайджанской Республики смог преодолеть все сопротивления.

Армену Саркисяну нужно подумать хотя бы о своих внуках. Если он хочет, чтобы они приезжали в государство под названием Армения, он должен работать ради выживания этого государства. Высокий интеллект и способность должны быть направлены не на производство лжи, а на создание реальной Армении. А это невозможно без решения нагорно-карабахской проблемы. А.Саркисян прекрасно знает это. Поэтому обращаюсь к Армену Саркисяну: сделай слоган "стоп враньё" девизом для себя.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу