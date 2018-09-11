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Хочешь выпить кофе с Мири Юсифом? Участвуй в конкурсе – ФОТО

Сегодня в 13:54 ~ 1 минута на чтение 582
Хочешь выпить кофе с Мири Юсифом? Участвуй в конкурсе – ФОТО

Раз в месяц благотворительный фонд «Həyat» объявляет конкурс, приз которого – встреча со звездой.

Звезды всегда разные и в этот раз победитель сможет посидеть за чашечкой кофе и пообщаться с певцом Мири Юсифом.

Согласно условиям конкурса, который будет проводиться в Instagram на протяжении десяти дней, желающие принять участие должны пожертвовать в фонд от 5 до 9 AZN посредством звонка на короткий номер 999. После чего отправить в direct страницы номер телефона, с которого было сделано пожертвование.

В течение 24 часов каждый участник получит специальный номер, и победитель определится 20 сентября в 16:00 с помощью генератора случайных чисел.

Результаты будут опубликованы на странице фонда, а с победителем свяжутся для того, чтобы обговорить детали предстоящей встречи.

Отметим, что главная цель благотворительного фонда «Həyat» - оказать своевременную помощь нуждающимся в лечении людям.

Лейла Мамедова

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