Хочешь выпить кофе с Мири Юсифом? Участвуй в конкурсе – ФОТО

Раз в месяц благотворительный фонд «Həyat» объявляет конкурс, приз которого – встреча со звездой.

Звезды всегда разные и в этот раз победитель сможет посидеть за чашечкой кофе и пообщаться с певцом Мири Юсифом.

Согласно условиям конкурса, который будет проводиться в Instagram на протяжении десяти дней, желающие принять участие должны пожертвовать в фонд от 5 до 9 AZN посредством звонка на короткий номер 999. После чего отправить в direct страницы номер телефона, с которого было сделано пожертвование.

В течение 24 часов каждый участник получит специальный номер, и победитель определится 20 сентября в 16:00 с помощью генератора случайных чисел.

Результаты будут опубликованы на странице фонда, а с победителем свяжутся для того, чтобы обговорить детали предстоящей встречи.

Отметим, что главная цель благотворительного фонда «Həyat» - оказать своевременную помощь нуждающимся в лечении людям.

Лейла Мамедова