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Хлопнуть громко дверью: «Карабах» выходит на последний матч в ЛЧ – ФОТО – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня в 22:55 ~ 1 минута на чтение 326
Хлопнуть громко дверью: «Карабах» выходит на последний матч в ЛЧ – ФОТО – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня агдамский «Карабах» проводит последний матч в Лиге чемпионов в сезоне 2017-2018-х годов. Соперником чемпиона Азербайджана станет итальянская «Рома».

Как сообщает 1news.az, после домашнего поражения от «Челси» 2 недели назад, «Карабах» потерял шансы на третье место в групповом этапе Лиги чемпионов, которое позволяло продолжить борьбу в плей-офф Лиги Европы. С другой стороны, «Карабах» два раза сыграл вничью с «Атлетико», чем удивил всю Европу. И сегодня подопечные Гурбана Гурбанова имеют прекрасный шанс громко хлопнуть лигачемпионовской дверью!

К сожалению, в заключительном матче группы из-за травмы не сыграют Анси Аголли, Бадави гусейнов и Тарик Эльюнусси. Также в матче не примут участие дисквалифицированные Рашад Садыхов и Педро Энрике.  

Примечательно, что болельщики не проявляют интерес к этому матчу, который проходит на одном из лучших стадионов Италии - Олимпийском стадионе Рима. Сообщается, что за ходом матча будут следить около 35-40 тысяч болельщиков.  

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Уже известны стартовые составы команд:

«Рома»: Алиссон, Раджа Наингголан, Кевин Строотман, Диего Перотти, Эдин Джеко, Александар Коларов, Даниэле Де Росси, Федерико Фасио, Алессандро Флоренци, Костас Манолас, Стефан Эль-Шаарави.

«Карабах»: Ибрагим Шехич, Якуб Жежничак, Эльвин Юнусзаде, Максим Медведев, Дональд Герье, Гара Гараев, Мичел, Ричард Алмейда, Афран Исмайылов, Махир Мадатов, Дино Ндлову.

Мурад Ахундов (Рим)

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