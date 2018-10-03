Hill: Трампу прислали подозрительный конверт

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В США секретная служба, которая отвечает за охрану первых лиц государства, перехватила подозрительный конверт, который был адресован президенту страны Дональду Трампу. Об этом пишет The Hill.

Отмечается, что конверт был доставлен 1 октября, но не попал в здание Белого дома. В настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что главу Пентагона Джеймса Мэттиса и руководителя военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона хотели отравить при помощи токсичного вещества в конвертах.

gazeta.ru