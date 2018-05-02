Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генсека ООН

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в рамках заседания Информационного комитета Генассамблеи ООН, которая состоялась в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, встретился с заместителем генсека ООН по вопросам глобальной коммуникации Алисоном Смейлом.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече была обсуждена стратегия глобальной коммуникации ООН.

Х.Гаджиев проинформировал своего собеседника о свободе медиа в Азербайджане, целях ООН.

В свою очередь, А.Смейл рассказал о своих визитах в Азербайджан еще будучи журналистом, а также поделился положительными воспоминаниями, связанными с развитием Азербайджана и особенно Баку.

Р.Д.