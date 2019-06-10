Хикмет Гаджиев расскажет об инициативах внешней политики Азербайджана в Евразийском центре Атлантического совета

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11 июня текущего года в Евразийском центре Атлантического совета (ЕЦАС) заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев вместе с бывшим послом США в Азербайджане Ричардом Морнингстаром обсудят инициативы внешней политики Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится на официальной странице организации.

Также в рамках мероприятия будут обсуждены планы взаимодействия Азербайджана со своими соседями в кавказском регионе и стратегическими Западными партнерами.

1news.az