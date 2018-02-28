Хикмет Гаджиев рассказал в эфире турецкого телеканала о Ходжалы и карабахском урегулировании – ЧАСТИ II и III – ВИДЕО

Причины и последствия произошедшей в феврале 1992 года трагедии в Ходжалы, а также сам процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном стали одной из тем новостного выпуска турецкого телеканала TRT World.

Гость студии – глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. В трех частях беседы он рассказал о сути трагедии, приведя цифры и факты, о позиции Азербайджана по вопросу урегулирования конфликта, попытках Армении сохранить статус-кво, а также о возможных путях выхода из сложившейся ситуации.

Первая часть беседы была опубликована на сайте 1news.az 26 февраля. Хикмет Гаджиев в эфире рассказал, что на момент трагедии в 1992 году он был 13-летним подростком и все, что рассказывали об этом по телевизору и писали в газетах, навсегда осталось в его памяти.

«Более шести сотен ни в чем не повинных людей были жестоко убиты за одну ночь. Это - преступление против человечности, это - военное преступление, это - акт геноцида», - сказал Хикмет Гаджиев в эфире TRT World.

Представитель МИД акцентировал внимание на том, что «Азербайджан в связи с массовым убийством мирных жителей в Ходжалы не требует мести, Азербайджан требует справедливости».

Во второй части интервью речь идет преимущественно о нынешнем статусе Нагорного Карабаха и судьбе карабахцев - азербайджанцев и армян - после достижения долгожданного мира.

Как отметил Хикмет Гаджиев, армянская сторона занимается распространением пропаганды и сокрытием фактов о конфликте. «Еще с 1980-х годов, когда начался процесс распада СССР, армянское руководство стало поддерживать сепаратистские тенденции и акты террора в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана», - сказал он.

Нагорный Карабах был завоеван силой оружия, подчеркнул Хикмет Гаджиев, и международное сообщество признает незаконный характер сепаратистского режима, действующего сегодня на этой оккупированной территории.

Представитель МИД разъяснил позицию Азербайджана, которая заключается в том, чтобы с оккупированных территорий были выведены армянские войска, и азербайджанское население Карабаха имело возможность вернуться на родную землю.

«Армянское и азербайджанское население Карабаха должно вновь научиться жить совместно. Невозможно построить счастья на трагедии других людей», - сказал он.

По словам Хикмета Гаджиева, в отношении населения Нагорного Карабаха, согласно международному праву, может применяться лишь принцип внутреннего самоопределения, то есть формат широкой автономии в границах Азербайджанского государства.

В третьей части интервью были обсуждены преимущественно необходимые международные инструменты для установления справедливости в отношении трагедии в Ходжалы, а также роль мирового сообщества в достижении урегулирования конфликта.

Хикмет Гаджиев рассказал о роли Минской группы ОБСЕ, которая является основной посреднической платформой для урегулирования нагорно-карабахского конфликта с 1994 года. Он выразил сожаление в связи с тем, что усилия посредников за прошедшие годы не принесли хоть сколь-нибудь существенных результатов.

«Захват территорий силой для создания на завоеванных землях собственного государства неприемлем в XXI веке. Потому Азербайджан призывает Армению вывести свои войска и перейти в политическую плоскость переговоров», - сказал он, подчеркнув, что Азербайджан полностью поддерживает предметные, логичные и эффективные переговоры по урегулированию конфликта.

«Мы поддерживаем посреднические усилия в рамках Минской группы ОБСЕ, но считаем, что необходимо дополнительное давление на Армению с тем, чтобы она вывела войска и открыла возможность для политического решения вопроса в рамках территориальной целостности Азербайджана, а также, безусловно, при соблюдении прав армянской общины Нагорного Карабаха», - сказал Хикмет Гаджиев.

Елена Остапенко, Э.Т.