Хикмет Гаджиев обсудил в Риме Южный газовый коридор - ФОТО

Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев 27 мая в рамках визита в Италию провел ряд встреч в Риме.

В частности, состоялись встречи с дипломатическим советником президента Итальянской Республики, послом Эмануэлой Д’Алессандро, дипломатическим советником премьер-министра Италии, послом Пьетро Бенасси и руководителем Главного директората по политическим вопросам и безопасности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, послом Себастьяно Карди.

В ходе встреч было выражено удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений, обсуждены вопросы эффективного сотрудничества во всех областях, в том числе, в сфере экономики. Было отмечено, что Италия – ведущий торговый партнер Азербайджана, являющегося крупнейшим поставщиком сырой нефти на итальянский рынок. Стороны провели обмен мнениями вокруг дальнейшего развития азербайджано-итальянских связей.

Подчеркивалось стратегическое значение Южного газового коридора (ЮГК), важность своевременного, в соответствии с согласованным графиком, завершения работ по строительству Транс-Адриатического трубопровода как составной части ЮГК.

Коснувшись вопроса армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Х.Гаджиев проинформировал итальянскую сторону о нынешнем состоянии переговоров по урегулированию конфликта, довел до внимания собеседников принципиальную позицию Азербайджана по этому вопросу.

В ходе встреч также состоялся обмен мнениями вокруг региональных вопросов, отношений Азербайджан- Евросоюз и вклада Италии в это сотрудничество, роли Азербайджана в транснациональных транспортных коридорах, сотрудничества двух стран в гуманитарной сфере и других тем, представляющих взаимный интерес.

Ф.Багирова