Хикмет Гаджиев: К 95-летию образования Автономной области Нагорного Карабаха в составе Азербайджана

7 июля 1923 г. Азербайджанский Центральный исполнительный комитет (АзЦИК) Советов принял Декрет «Об образовании Автономной области Нагорного Карабаха» (АОНК) с центром в местечке Ханкенди.

Данное решение являлось логическим следствием постановления Кавказского бюро ЦК РКП(б) от 5 июля 1921 г., где указывалось: «Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую автономию с административным центром в городе Шуше, входящем с состав автономной области». Таким образом, выдвигавшиеся тогда притязания Армении на то, чтобы включить Нагорный Карабах в ее состав были отвергнуты.

На протяжении всего своего существования АОНК, с 1936 г. ставшая именоваться НКАО, пользовалась самыми широкими правами автономии в рамках советской системы государственно-политического устройства. Активно предпринимаемые с конца 1980-х годов спекуляции относительно какого-либо притеснения или дискриминации армянского населения в НКАО не выдерживают проверки фактами.

Так, на самом начальном этапе учреждения АОНК была изменена позиция о местоположении административного центра области – с предполагавшегося в 1921 г. города Шуши, где преобладало азербайджанское население, на избранное в 1923 г. местечко Ханкенди, переименованное в том же году в честь дашнако-большевика Степана Шаумяна и постепенно преобразованное в крупнейший город автономии с преобладанием армян. Сами границы области были проведены с тем расчетом, чтобы обеспечить в ее пределах армянское большинство. В атласе СССР 1928 г. ее территория указывалась как 4161кв. км, но затем она постепенно возросла до 4400 кв.км. Первыми лицами НКАО были армяне, они же возглавляли властные органы во всех районах, кроме Шушинского. Повсеместно, за исключением Шушинского района, армянский язык использовался в делопроизводстве, учебном процессе, СМИ. В 1988/89 учебном году в НКАО действовали 136 средних общеобразовательных школ с преподаванием на армянском языке и лишь13 – межнациональных.

Показатели социально-экономического развития НКАО также превышали средние по Азербайджану. Например, за 15 лет с 1970 до 1985 гг. на нужды развития области было осуществлено вложение капитальных инвестиций в размере 483 миллионов рублей, что в 2,8 раза превышало показатель предыдущих 15 лет. Число больничных коек на 10 000 человек на 15% превышало общереспубликанские значения, число мест в дошкольных учреждениях – в 1,4 раза, в школах – в 1,6 раза. Число кинотеатров и клубов на душу населения в 3 раза превышало общие показатели по Азербайджану, а библиотек – в 2 раза.

Все перечисленные факты явственно свидетельствуют не только об отсутствии какой-либо целенаправленной линии на притеснение армянского населения Нагорного Карабаха, но, наоборот – об исключительных условиях, созданных для существования этой автономии в составе Азербайджана. В то время как на территории Армянской ССР на протяжении всего ее существования проводилась последовательная политика по изгнанию оттуда коренного азербайджанского населения. Ярким документальным подтверждением этой политики служит постановление Совета Министров СССР от 23 декабря 1947 г. «О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР», приведшее к депортации 100 тысяч азербайджанцев в 1948-53 гг. Процесс полного изгнания азербайджанцев из Армении, жертвами которого стали более 200 тысяч человек, был завершен в конце 1980-х годов.

Однако развязанная Арменией кампания массовых этнических чисток не ограничилась ее пределами, она распространилась и на территорию Азербайджана – Нагорный Карабах и прилегающие районы. Захват азербайджанских населенных пунктов сопровождался массовым истреблением и изгнанием их жителей. Ходжалинский геноцид и другие военные преступления против мирного населения, совершенные вооруженными силами Армении на землях Азербайджана, явились тягчайшими международными деликтами, требующими восстановления справедливости.

Изгнание из бывшей НКАО всего азербайджанского населения, которое к 1989 г. составляло около 48 тысяч человек (четверть в процентном выражении), не может продолжаться долгое время. Представители азербайджанской общины этого региона Азербайджана, насчитывающей сейчас более 70 тысяч человек, имеют неотъемлемое право вернуться в освобождённые от оккупации родные места. Лишь на этой основе возможно урегулирование конфликта и создание условий для мирного и безопасного сосуществования армянской и азербайджанской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики.

1news.az