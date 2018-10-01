Хикмет Гаджиев: Формат переговоров остается неизменным

«Состоявшийся на полях саммита глав государств СНГ в Душанбе разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном произошел по инициативе армянского премьер-министра.

Это еще раз демонстрирует, что формат переговорного процесса остается неизменным, и переговоры ведутся именно между сторонами конфликта – Арменией и Азербайджаном».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил в интервью АЗЕРТАДЖ, заместитель заведующего отделом внешнеполитических вопросов Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в таком же формате состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении 26 сентября в Нью-Йорке и в июле в Брюсселе.

«Азербайджан положительно оценивает это и всегда готов к конструктивным переговорам и контактам, которые послужат решению конфликта. Это еще раз демонстрирует приверженность Азербайджана продолжению переговорного процесса в существующем формате», - сказал Х.Гаджиев.

С. А., Э.Т.