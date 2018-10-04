Хикмет Гаджиев: Азербайджано-российские отношения успешно развиваются в плоскости стратегического партнерства

Отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в плоскости стратегического партнерства на основе принципов добрососедства и взаимоуважения. Прошедшие в сентябре две встречи президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина в Сочи и Баку – очередной яркий пример этому.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель заведующего отделом внешнеполитических вопросов Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Искренний диалог глав государств, который основывается на доверии и дружбе, а также частые встречи имеют особое значение и вес во всестороннем развитии партнерских отношений», - отметил Х.Гаджиев.

Он также подчеркнул, что успешное развитие межрегионального сотрудничества является показателем наличия высокого уровня доверия и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

«IX Азербайджано-российский межрегиональный форум, который состоялся в Баку, где выступили с речью и главы двух государств, открывает новые перспективы и возможности с точки зрения еще большего развития сотрудничества», - сказал представитель Администрации Президента Азербайджана.

С.А., Э.Т.