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Хикмет Гаджиев: Азербайджано-российские отношения успешно развиваются в плоскости стратегического партнерства

Сегодня в 13:00 ~ 1 минута на чтение 497
Хикмет Гаджиев: Азербайджано-российские отношения успешно развиваются в плоскости стратегического партнерства

Отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в плоскости стратегического партнерства на основе принципов добрососедства и взаимоуважения. Прошедшие в сентябре две встречи  президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина в Сочи и Баку – очередной яркий пример этому.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель заведующего отделом внешнеполитических вопросов  Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Искренний диалог глав государств, который основывается на доверии и дружбе, а также частые встречи имеют особое значение и вес во всестороннем развитии партнерских отношений», - отметил Х.Гаджиев.

Он также подчеркнул, что успешное развитие межрегионального сотрудничества является показателем наличия высокого уровня доверия и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

«IX Азербайджано-российский межрегиональный форум, который состоялся в Баку, где выступили с речью и главы двух государств, открывает новые перспективы и возможности с точки зрения еще большего развития сотрудничества», -  сказал представитель Администрации Президента Азербайджана.

 С.А., Э.Т.    

 

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