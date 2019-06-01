Хикмет Гаджиев: Азербайджан вновь донес свою позицию до сопредседателей Минской группы ОБСЕ

«В рамках визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион состоялась их встреча с Президентом Ильхамом Алиевым, на которой Азербайджан вновь донес свою позицию по конфликту».

Как сообщает 1news.az, об этом Report заявил заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, сопредседатели также провели встречу с представителями Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана», в ходе которой ознакомились с чаяниями и пожеланиями общины, был обсужден вопрос возвращения на родные земли.

Отметим, что 27 мая посредники прибыли в регион, сразу же направившись в Армению. В этот же день они встретились с министрами иностранных дел и обороны Армении, а 29 мая переговорили в оккупированном Ханкенди с главой сепаратистского режима Бако Саакяном.

30 мая сопредседатели прибыли в Баку, где провели ряд встреч по карабахскому урегулированию. На встречах, в которых участвовал и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, была также обсуждена ситуация на линии соприкосновения войск.

Тимур Рзаев, Г.Р.