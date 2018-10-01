Хикмет Гаджиев: Азербайджан вносит вклад в формирование стратегического диалога и атмосферы взаимного доверия

Азербайджан вносит вклад в формирование стратегического диалога и атмосферы взаимного доверия.

Об этом заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, в Баку прошла встреча верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

«Азербайджан, будучи достойным и ответственным членом международного сообщества, принимая встречи в таком формате, вносит свой вклад в укрепление глобального мира и безопасности, режима контроля над вооружением, в снижение напряженности на международном уровне и формирование стратегического диалога и атмосферы взаимного доверия», - сказал Гаджиев.

Как сказал завотделом, проведение с 2017 года встреч военных руководителей США и России, НАТО и России уже стало традиционным.

"Так, в феврале 2017 году Азербайджан принимал встречу в Баку начальника генеральных штабов Соединенных Штатов Америки с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, а в сентябре 2017 году - встречу председателя военного комитета НАТО с начальником Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Как отметил Президент Ильхам Алиев во время приема верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти, избрание Азербайджана среди многих стран для обсуждения важных вопросов, касающихся глобальной безопасности, - проявление уважения и доверия к нашей стране, также это одновременно является показателем ее роли в обеспечении региональной безопасности, развития и стабильности и проводимой ею политики», - отметил Гаджиев.

По его словам, между Азербайджаном и Россией, которые являются дружественными и соседними странами, существуют отношения стратегического партнерства.

«Стратегические отношения между Азербайджаном и США охватывают сотрудничество в сфере безопасности, энергетики и экономики. Азербайджан в рамках программы «Сотрудничество по имя мира» является надежным и активным партнером НАТО, и повестка двустороннего сотрудничества носит обширный характер. Азербайджан, в частности Баку, будучи «дипломатической столицей» региона, является не только международной ареной для обсуждения гуманитарных вопросов, вопросов устойчивого развития, мультикультурализма, межкультурного и межрелигиозного диалога, энергетических и других вопросов, но и играет роль платформы стратегического диалога, где обсуждаются вопросы глобальной безопасности», - добавил завотделом.

1news.az