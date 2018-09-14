1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Хикмет Гаджиев: Армения не сделала выводов из событий 1918-1920 годов и  продолжает свою деструктивную политику

Сегодня в 17:32 ~ 2 минуты на чтение 320
Хикмет Гаджиев: Армения не сделала выводов из событий 1918-1920 годов и  продолжает свою деструктивную политику

Сегодня отмечается 100-летие освобождения Баку Кавказской исламской армией от дашнакско-большевистской оккупации в 1918 году. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сделал заявление в связи с этим.

«Несмотря на трудности Первой мировой войны, в то сложное и напряженное время братский турецкий народ оказал помощь молодой Азербайджанской Демократической Республике в освобождении Баку и других городов и районов от оккупантов», - говорится в заявлении.

Он подчеркнул, во время оккупации Баку и его окрестностей дашнакскими и большевистскими бандами была учинена  безжалостная резня мирного азербайджанского населения, произошла кровавая мартовская бойня: «После освобождения в Баку из Гянджи перенесли столицу АДР, была восстановлена территориальная целостность страны и обеспечена безопасность мирного населения Баку и прилегающих районов».

Глава пресс-службы МИД выразил сожаление в связи с тем, что Армения не сделала выводов из событий 1918-1920 годов, в конце прошлого века вновь возобновила свою деструктивную, ревизионистскую и оккупационную политику и продолжает ее по сей день: «Как и в период 1918-1920 годов, Армения находится в самоизоляции из-за проводимой деструктивной политики, территориальных претензий к соседним государствам и начатой ею войны».

Он подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основывающееся на принципе «Одна нация, два государства», провозглашенном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, крепнет с каждым днем, опираясь на братство двух народов, и является образцом.

«Это партнерство служит устойчивому развитию, процветанию, миру и стабильности в регионе, а также за его пределами», - отметил Гаджиев.

«В этот исторический и знаменательный день мы с почтением вспоминаем азербайджанских и турецких солдат и офицеров, шехидов, освободивших Баку и другие районы страны, доблестно, плечом к плечу сражаясь в рядах Кавказской исламской армии, и чтим их светлую память», - сказал Хикмет Гаджиев.

Талыб Бархудаев, Э.Т.

Telegram WhatsApp

320

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net