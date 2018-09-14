Хикмет Гаджиев: Армения не сделала выводов из событий 1918-1920 годов и  продолжает свою деструктивную политику

Сегодня отмечается 100-летие освобождения Баку Кавказской исламской армией от дашнакско-большевистской оккупации в 1918 году. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сделал заявление в связи с этим.

«Несмотря на трудности Первой мировой войны, в то сложное и напряженное время братский турецкий народ оказал помощь молодой Азербайджанской Демократической Республике в освобождении Баку и других городов и районов от оккупантов», - говорится в заявлении.

Он подчеркнул, во время оккупации Баку и его окрестностей дашнакскими и большевистскими бандами была учинена безжалостная резня мирного азербайджанского населения, произошла кровавая мартовская бойня: «После освобождения в Баку из Гянджи перенесли столицу АДР, была восстановлена территориальная целостность страны и обеспечена безопасность мирного населения Баку и прилегающих районов».

Глава пресс-службы МИД выразил сожаление в связи с тем, что Армения не сделала выводов из событий 1918-1920 годов, в конце прошлого века вновь возобновила свою деструктивную, ревизионистскую и оккупационную политику и продолжает ее по сей день: «Как и в период 1918-1920 годов, Армения находится в самоизоляции из-за проводимой деструктивной политики, территориальных претензий к соседним государствам и начатой ею войны».

Он подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основывающееся на принципе «Одна нация, два государства», провозглашенном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, крепнет с каждым днем, опираясь на братство двух народов, и является образцом.

«Это партнерство служит устойчивому развитию, процветанию, миру и стабильности в регионе, а также за его пределами», - отметил Гаджиев.

«В этот исторический и знаменательный день мы с почтением вспоминаем азербайджанских и турецких солдат и офицеров, шехидов, освободивших Баку и другие районы страны, доблестно, плечом к плечу сражаясь в рядах Кавказской исламской армии, и чтим их светлую память», - сказал Хикмет Гаджиев.

Талыб Бархудаев, Э.Т.