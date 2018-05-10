Хикмет Бабаоглу: Богатый государственный опыт общенационального лидера спас Азербайджан от гражданской войны

Избрание общенационального лидера Гейдара Алиева спикером Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 15 июня 1993 года положило начало качественно новому этапу в истории Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, этими мыслями поделился депутат Милли Меджлиса, главный редактор газеты «Ени Азербайджан» Хикмет Бабаоглу.

Он сказал, что после этого стало возможным спасение страны от политического кризиса, сопровождаемого сложными катаклизмами. Так, за счет стратегии рационального выбора, опирающегося на богатый государственный опыт Гейдара Алиева, и предпринятых прагматичных шагов была достигнута поэтапная нейтрализация идущих в стране деструктивных процессов, проявляющихся в виде неопределенности в условиях регулярной эскалации.

Депутат подчеркнул, что, еще раз рассматривая тот исторический период сквозь призму закона и с учетом тех реалий, можно прийти к следующему выводу: для того чтобы процесс формирования де-факто национального государства и современного общества принял системную форму, необходимо было избавиться от подрывных элементов в стране, нейтрализовать хаотичные процессы, провоцирующие катаклизмы, и лишь затем обеспечить политическую стабильность, чего и добился общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Х.Бабаоглу добавил, что попытки госпереворота, предпринятые после второго прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, были предотвращены благодаря политической прозорливости и своевременно принятым мерам.

«Попытки переворота в период 1991-1993-х годов происходили от пустоты и кризиса власти, политической некомпетентности лиц, руководящих в то время страной, а попытки госпереворота после 1993 года были ответной реакцией на шаги, предпринимаемые общенациональным лидером Гейдаром Алиевым для обеспечения политической стабильности и национального единства», - подчеркнул депутат.

Главный редактор газеты «Ени Азербайджан» также заявил, что внешние и внутренние силы, стоящие за попытками переворота, в целях установления в республике анархии направляли все свои усилия на подрыв предпринимаемых общенациональным лидером стратегических мер, направленных на обеспечение политической стабильности в Азербайджане:

«Но ситуация в стране была уже не такой как прежде. Так, благодаря стратегическому плану общенационального лидера Гейдара Алиева были предприняты поэтапные кардинальные реформы, оказавшие большое влияние на общественно-политическую палитру в стране, благодаря чему были нейтрализованы разобщающие элементы, обеспечена политическая стабильность.

После этого Азербайджан избавился от этнического и регионального сепаратизма, угрозы гражданской войны, в стране были заложены фундаментальные основы новейшей истории - Азербайджан встал на путь стабильного и динамичного развития».

Депутат подчеркнул, что этот путь уверенно продолжается и сегодня. Несомненно, это возможно за счет напряженного труда, эффективной деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Нынешнее развитие и стабильность в таком исключительно сложном регионе, которых Азербайджан достиг, стали возможными благодаря тому, что мы извлекли уроки из событий 4 июля, их правильной и объективной оценке», - заключил Хикмет Бабаоглу.

1news.az