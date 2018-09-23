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Хейли назвала уход Асада вопросом времени

23 Сентября, 2018 в 23:34 ~ 1 минута на чтение 317
Хейли назвала уход Асада вопросом времени

США не стремятся сместить президента Сирии Башара Асада, но его уход – вопрос времени, заявила в воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли.

"Думаю, на данные момент он останется у власти. США, конечно, никоим образом не пытаются сместить его. Но мы не думаем, что (в конечном счете – ред.) он останется. Народ Сирии не допустит этого. Несомненно, ни Россия, ни Иран не считают, что это его присутствие там – это хорошо. Так что я думаю, что это вопрос времени", — сказала она в эфире телеканала CBS.

РИА Новости

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