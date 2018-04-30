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Армянка спела на фоне азербайджанского флага на украинском «Голосе» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 14:20 ~ 1 минута на чтение 7453
Армянка спела на фоне азербайджанского флага на украинском «Голосе» - ФОТО - ВИДЕО

Видео выступления Србуи Саргсян на украинском «Голосе» было удалено с канала YouTube музыкального конкурса. Многие считают, что проблема в излишней политизированности номера армянской певицы, пишет «Спутник Армения».

Участница конкурса в финале украинского «Голоса» исполнила один из хитов 2017 года Rag'n'Bone - Human. 

Во время выступления артистки за ее спиной на больших экранах демонстрировались кадры внутриполитической жизни разных стран мира.

В середине номера можно было увидеть фрагменты митингов на украинском Майдане, позднее появлялся армянский флаг и эпизоды «бархатной революции» в Армении.

Организаторы конкурса развернули также азербайджанский флаг за спиной Србуи. 

Кроме того, в конце ее выступления появляется хештег #human, также окрашенный в цвета азербайджанского флага.

Эльшан Рустамов




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