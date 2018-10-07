Хэмилтон в шаге от пятого титула, «Феррари» потерпели фиаско – ФОТО

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Японии, а «Мерседес» сделали дубль.

Как сообщает 1news.az, никакой борьбы на Гран-при Японии не получилось. После вчерашнего провала квалификации «Феррари» едва ли могли на что претендовать в гонке на трассе, где и без того тяжело совершать обгоны.

Себастьян Феттель хорошо стартовал и уже на первом круге поднялся на четвертую позицию. Поспособствовал этому Макс Ферстаппен, который ошибся в повороте, срезал шикану, и едва не снес Райкконена. После рассмотрения инцидента пилот «Ред Булл» получил 5-секундный штраф.

Спустя пару кругов, инцидент уже произошел между Ферстаппеном и Феттелем. Себастьян атаковал Макса в 13-м повороте, между ними произошел контакт, и Феттеля развернуло. Макс остался 3-м, а Себастьян откатился на 19-е место. На этом, возможно, завершилась борьба за титул в этом сезоне. Гонку немец в итоге завершил на шестом месте.

После победы на Гран-при Японии Льюис Хэмилтон оторвался от Себастьяна Феттеля аж на 67 очков. Отыграть такой отрыв за четыре гонки едва ли представляется возможным. Если на протяжении сезона казалось, что у «Феррари» сильнейшая машина, то последние гонки показали, что в «Мерседес» смогли сделать шаг вперед и обойти итальянцев. Если в прошлом сезоне преимущество немцев было очевидным, то в этом «Феррари», в первую очередь, сами виноваты в своем провале.

Хэмилтон очень близок к своему пятому титулу, и может оформить чемпионство уже в Остине на Гран-при США. После гонки в интервью Девиду Култхарду британец сказал, что пока рано праздновать чемпионство, и всему свое время.

Теймур Максутов