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«Хазар» стал чемпионом Первого дивизиона

Сегодня в 20:01 меньше минуты на чтение 183
«Хазар» стал чемпионом Первого дивизиона

Определился чемпион Первого дивизиона чемпионата Азербайджана по футболу.

Как сообщает 1news.az, сегодня прошли матчи предпоследнего 26-го тура.

Столичный «Хазар», проводящий первый сезон в профессиональном футболе, в гостях обыграл «Загаталу» (3:2). Ближайший преследователь команды «Гарадаг-Локбатан» в гостях проиграл «Туран-Товузу» (1:2).

Набрав 50 очков, за тур до завершения чемпионата, «Хазар» оторвался от «Гарадаг-Локбатана» на 4 очка, и обеспечил себе чемпионство. «Гарадаг-Локбатан» же обеспечил себе вторую позицию.

Теймур Максутов

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