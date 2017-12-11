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«Хазар» серьезно усилился, не дождавшись «трансферного окна»

Сегодня в 13:18 ~ 1 минута на чтение 108
«Хазар» серьезно усилился, не дождавшись «трансферного окна»
Представитель Первого дивизиона чемпионата Азербайджан по футболу «Хазар» продолжает усиливаться. Правда, речь идет не о футболистах.

Как сообщает 1news.az, отныне в команде будут работать два известных тележурналиста. Эмин Аббасов, известный нам по работе на телеканалах Xəzər и CBC Sport, назначен исполнительным директором клуба. Последним местом работы Аббасова был клуб «Шувалан».

Еще один телекомментатор Гюндюз Аббасзаде назначен главным менеджером клуба. Гюндюз Аббасзаде долгое время работал на телеканале ANS, после чего возглавлял отдел по информации и связям с общественностью «Нефтчи». Сейчас Аббасзаде работает телекомментатором на CBC Sport.

Напомним, что ранее «Хазар» объявил о назначении на должность менеджера по социальным медиа и маркетингу известного эксперта по Формуле 1, телеконмментатора Рагима Алиева.

Теймур Максутов

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