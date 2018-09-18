Хайнц-Кристиан Штрахе: Азербайджан является основным торговым партнером Австрии на Южном Кавказе

18 сентября председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтай Асадов встретился с находящимся в нашей стране с визитом вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Огтай Асадов сказал, что данный визит внесет вклад в развитие отношений между нашими странами.

Отметив, что австрийско-азербайджанские связи развиваются по восходящей, председатель Милли Меджлиса особо подчеркнул важную роль взаимных визитов глав государств в расширении отношений. Председатель Милли Меджлиса довел до внимания, что благодаря развитию связей между двумя странами создана прочная правовая база.

Было отмечено, что в 2017 году торговый оборот между нашими странами составил 200 миллиардов долларов. Примечательно, что за 6 месяцев текущего года эта цифра еще более возросла. Огтай Асадов выразил уверенность в том, что взаимные визиты, бизнес-форумы будут полезны в деле увеличения объема торгового оборота.

Огтай Асадов сказал, что Азербайджан является инициатором таких важных проектов как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, ТАР, TANAP. Председатель Милли Меджлиса отметил, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Коснувшись межпарламентских связей, Огтай Асадов выразил удовлетворение их уровнем. Напомнив, что 21 сентября в Баку будет отмечен 100-летний юбилей создания парламента Азербайджана, председатель Милли Меджлиса с удовлетворением отметил участие австрийской делегации в этом мероприятии.

Председатель парламента подчеркнул стремительное экономическое развитие Азербайджана в регионе и отметил, что 75 процентов экономического потенциала Южного Кавказа приходится на долю нашей страны.

Проинформировав об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и переговорном процессе по его урегулированию, Огтай Асадов сказал, что территориальная целостность и суверенитет Азербайджана признаны во всем мире. «Мы не теряем надежду на урегулирование конфликта мирным путем, активизируем усилия. Верим, что Австрия также поддержит нашу страну в этом направлении», - отметил председатель Милли Меджлиса.

Коснувшись развития связей между нашими странами, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе сказал, что взаимные визиты высокого уровня, открытие в 2010 году посольства Австрии в Азербайджане внесли важный вклад в расширение этих отношений. Он отметил, что главная цель визита заключается в углублении этих связей. Вице-канцлер подчеркнул, что Азербайджан является основным торговым партнером Австрии на Южном Кавказе. Широкие потенциальные возможности в этой области делают необходимым увеличение объема товарооборота в будущем. Австрия заинтересована в сотрудничестве в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Хайнц-Кристиан Штрахе сказал, что Австрия готова сотрудничать с нашей страной в сфере транспорта, железных дорог, экологии, интернет технологий, переработки отходов и их использования в энергетической области. Вице-канцлер отметил, что его страна является сторонником урегулирования региональных конфликтов и нагорно-карабахской проблемы мирным путем в рамках норм международного права.

Во встрече приняли участие руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Австрией Джавид Гурбанов, посол нашей страны в Австрии Галиб Исрафилов и другие официальные лица.

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