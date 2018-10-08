Хаяла Гусейнли: Когда детская мечта становится профессией - ВИДЕО

Хаяла Гусейнли – молодая учительница, набравшая 59 баллов на приеме учителей и принятая на работу педагогом начальных классов в 20-ю школу-лицей им.Арифа Гусейнзаде.

Детская мечта сбылась

Стать учительницей она мечтала с детства: «Проходя практику в университете и видя завороженный глаза детей, когда я рассказывала им что-то новое, мне не терпелось поскорее приступить к работе. Я очень много старалась, чтобы достигнуть своей цели».

И один прекрасный день детская мечта Хаялы сбылась – она стала учителем.

«В этом году Министерство образования уделило большое внимание учителям, набравшим на конкурсе высокие баллы, что стало огромным стимулом для нас. Ведь всегда вдохновляет, когда твои труды оцениваются, тебе хочется стараться еще больше», - отметила педагог.

По ее словам, преподавание в начальных классах возлагает на нее еще большую ответственность: «С одной стороны, это очень ответственная миссия, а с другой – я счастлива, что принимаю участие в интересном и красочном детском мире. Я даже не могу передать тех чувств, когда детки подходят и обнимают тебя».

Очень горжусь тем, что я - учитель

В последние годы развитию профессионального образования в Азербайджане уделяется особое внимание. А педагогам, преподающим в этой сфере, в отличие от школы, приходится иметь дело уже со взрослыми, знающими, кем они хотят стать, подростками. Поэтому, наряду с теоретическими знаниями, педагоги учат подростков профессиональным навыкам.

По словам учителя Джалилуллы Джалилзаде, он педагог-повар, который учит студентов готовить и печь: «Каждый день мы учимся чему-то новому и совершенствуем свои знания и навыки на практике. Я очень горжусь тем, что я учитель и могу научить своих учеников тому, что умею сам».

В 2018-2019 учебном году около 50 000 кандидатов подали заявки на вакансии учителей в электронной форме, более 5000 из них были приняты на работу. По сравнению с предыдущими годами, число желающих работать педагогом увеличилось в 3 раза. Также возросло число молодых людей, набравших высокие баллы на вступительных экзаменах в вузы и остановивших свой выбор на профессии учителя. Если в 2014 году 922 абитуриента, набравших 500 и более баллов, выбрали педагогическую специальность, то в 2017 году их число составило 1370 человек. В этом же году число таких абитуриентов составило 2090 человек. Этот показатель по сравнению с 2014-2015 учебным годом увеличился в 2,3 раза или на 126,7 процента, а по сравнению с прошлым годом - в 1,5 раза или на 53,6 процента.

Эмилия Аббасова