Хави: «Месси - проклятие «Реала» на протяжении последних 10 лет»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес в преддверии матча каталонской «Барселоны» с мадридским «Реалом» рассказал о том, кем является Месси для «бланкос».

Знаменитый полузащитник считает, что Лионель лучший футболист в рамках Эль-Классико на протяжении многих лет.

«Месси — это проклятие «Реала» на протяжении последних 10 или 15 лет. Многие команды настрадались от него, но «Реал» — в особенности.

На «Сантьяго Бернабеу» очень уважают Месси, ведь он там всегда забивает и делает всё, что захочет», — цитирует Хави AS.

Отметим, что Лионель Месси за всю свою карьеру забил в ворота «Реала» 24 гола.

Напомним, что матч «Реал» - «Барселона» состоится сегодня в 16:00 по бакинскому времени.

Фарида Расулова