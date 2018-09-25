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HAVEN - идеальное место для отдыха в Баку, где забываешь обо всем на свете – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 14:30 ~ 3 минуты на чтение 536
HAVEN - идеальное место для отдыха в Баку, где забываешь обо всем на свете – ФОТО – ВИДЕО

Если вы ищите идеальное место для отдыха и релакса в столице, где можно спрятаться от городской суеты и уличного шума и полностью погрузиться в релаксирующую атмосферу, забыв о повседневных проблемах и заботах, то загляните в ресторан HAVEN, расположенный в самом центе города по адресу: улица Хагани, 97 (Старая мельница).

HAVEN – место для тех, кто ценит истинный комфорт во всех его проявлениях, предоставляющее гостям отличный отдых самого высочайшего уровня вне зависимости от дня недели и формата мероприятия, будь то день рождения или корпоратив, или просто гости заехали на огонек, проезжая мимо, посмотреть кино-новинку или спеть караоке.

Неслучайно стильное, комфортное и уютное заведение названо HAVEN, что в переводе с английского означает «тихая гавань» (убежище) и полностью соответствует концепции – этот ресторан создан для тех, кто устал от шумной повседневности, многолюдных вечеринок и невероятно громкой музыки.

Главная отличительная черта HAVEN - это теплый уют и креативный, радующий глаз интересный дизайн, причем, у каждого приватного кабинета, а их в заведении 16, свой стильный и самое главное эксклюзивный, ни на что не похожий, дизайн. Особо подчеркнем, что каждый кабинет оснащен по последнему слову техники.

В HAVEN можно просмотреть любимый фильм или спеть караоке, сыграть в ps4 или понаблюдать за спортивными соревнованиями – к примеру, именно здесь фанаты MMA смогут просмотреть один из самых ожидаемых боев 2018 года - бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который состоится 6 октября. Для этого следует заранее зарезервировать один из эксклюзивных кабинетов по следующему номеру: +99450/55 245 22 29.

Отметим, что оплата кабинетов осуществляется следующим образом – первый вариант оплаты, когда вы платите депозит в размере от 100 AZN, и второй вариант – почасовая оплата, начинающаяся от 10 AZN. В HAVEN все создано для удобства и качественного и вдобавок выгодного отдыха гостей – к примеру, в период happy hours гостей ждет определенная скидка на счет.

Также в заведении имеется общий зал на 30 персон, идеально подходящий для празднования дней рождений, юбилеев и семейных торжеств.

Также отличительными чертами ресторана являются высокопрофессиональный сервис и вкуснейшая кухня, которые влюбляют гостей в HAVEN с первого взгляда, а точнее, с первого посещения. Не забыли в HAVEN и о любителях раскурить кальян – в заведении широкий выбор кальянов на любой вкус.

Здесь всегда рады каждому гостю, который, посетив заведение хоть раз, влюбится в его невероятную атмосферу и станет постоянным посетителем, приводя с собой все новых и новых друзей и знакомых.

Релаксирующая атмосфера HAVEN непередаваема словами и в отношении данного chilling lounge лучше всего подходит крылатая фраза: «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Особо подчеркнем, что время работы заведения, отдыхая в котором забываешь обо всем на свете, с 10:00 до 06:00. 

Ждем вас по адресу: улица Хагани, 97 (старая мельница).

Более подробная информация о ресторане HAVEN доступна в социальных сетях Instagram @havenbaku и Facebook Haven Baku ,а также по следующим контактным номерам, по которым также можно осуществить резервацию +99450/55 245 22 29.

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