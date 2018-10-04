Handicraft Baku организует выставку магов локального хэндмэйда – ФОТО

Вот мы уже и говорим: «Здравствуй, осень, очей очарованье!»

Вместе с этим желто-красным временем года к нам приходит и хандра. Но отчаиваться не стоит.

Для поднятия настроения 6 октября в креативном пространстве Passage 1901 соберутся волшебники ручных изделий, которые представят свои работы.

Handicraft Baku (https://www.instagram.com/handicraft_baku/) собрал более 30 магов локального хэндмэйда, чтобы подарить незабываемые впечатления, создать уютную атмосферу, познакомить посетителей с их творчеством.

Здесь можно будет найти практически все ингредиенты хорошего настроения - от самых вкусных, модных и заканчивая душевными подарками для себя (и не только) любимых.

Гости смогут примерить очаровательные и пикантные аксессуары, выбрать чудные открытки и стильные стикеры, порадовать своих малышей, перебирать книги, укутаться в мягкие шарфы и покрасоваться в шелковых платках, поухаживать за кожей, отведать самые вкусные десерты или просто насладиться боди-артом.

Здесь можно познакомиться и поддержать таланты нашего замечательного города!

Выставка продлится с 10:00 до 20:00.

Адрес: ул.Нигяр Рафибейли, 12/14.

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