Халиду Байрамову уволили с одной из должностей в ИВ

В Исполнительной власти Сабаильского района города Баку произошла кадровая перестановка.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, решением главы ИВ Сабаильского района первый заместитель главы ИВ Халида Байрамова освобождена от должности председателя комиссии по опеке при Исполнительной власти.

«На эту должность назначен начальник юридического отдела ИВ Ягуб Наджафли. Подобная кадровая перестановка полностью относится к компетенции руководителя Исполнительной власти района.

Отмечу, что Халида Байрамова как первый заместитель главы ИВ Сабаильского района является председателем 5-6 комиссий в ИВ», - подчеркнул Исрафил Керимов.

Отметим, что Халида Байрамова стала широко известна общественности после смерти учащейся школы №162 Элины Гаджиевой.

Тимур Рзаев, Э.Т.