«Халг Аманаты»: Мастера саза и сказа в трехтомнике «Антология ашугской литературы» - ФОТО

Халг Банк в рамках проекта «Халг Аманаты» издал «Антологию ашугской литературы».

Трехтомник с бесценными образцами ашугского творчества, являющегося одним из столпов культурного наследия азербайджанского народа, вобрал в себя ашугскую поэзию, героические и любовные дастаны. Шестнадцатое издание проекта «Халг Аманаты» - «Антология ашугской литературы» - является итогом долгой исследовательской работы группы авторитетных в данной области ученых. Антология состоит из трех тематических томов («Ашугская поэзия», «Героические дастаны», «Любовные дастаны») и содержит наиболее ценные произведения ашугской литературы. В антологию также включены произведения, авторство которых неизвестно, расширенный словарь архаизмов и иностранных слов.

Исконная и вечная миссия ашугского творчества – сбережение и кристаллизация национального языка, духа народа, его образа жизни, фольклорных ценностей, самобытности мышления, красоты народной души, донесения этих достоинств в магически совершенной форме до грядущих поколений. Тем и дороги и бесценны для нас дошедшие из глубокой старины реликвии – грандиозное наследие «Огузнаме» – свода сказаний, созданных народными творцами – озанами. Дорого тем, что мы можем ясно видеть и ощущать в них первозданную прелесть нашего языка, энергию и силу нашего духовного бытия.

В этом историческом пространстве предстает издревле начатый благословенный путь древних Гамов (шаманов), впоследствии продолженный и поднятый на поэтическую высоту нашими мастерами-устадами-ашугами, гордо являвшими чувства национального достоинства, внушавшими и передававшими новым поколениям это национальное самочувствие, таким образом играющими важную роль в воспитании и становлении национального сознания, в частности, идеологии независимости и государственности. О ключевом историческом и социальном статусе наших мастеров саза и сказа говорят народные присловья и пословичные речения, такие как «ашуг вещает от имени истины», «ашуг – матерь нации», «ашугу не знать беды», «уста ашуга не заткнуть», «устами ашуга глаголет правда», «ашуг поет о том, что видел». Конечно, столь высокий пиетет имеет различные корни. Здесь главное подспорье то, что ашуг – хранитель и носитель исторической духовной памяти народа, народной мудрости, исходящей из многовекового жизненного опыта, увековеченной в чеканных, афористических выражениях, поучительных нравственных уставах, добрых заветах, которыми насыщены многочисленные лирические медитации о любви, о красоте – в коротких песенных текстах – «гошма» и «герайлы» (основанных на силлабическом стихосложении). Как отметил в своей статье об ашугской поэзии председатель Объединения ашугов, народный поэт Зелимхан Ягуб, «ашугское творчество – есть не что иное, как вещающие уста нашей души. Уста, говорящие с нами на языке равнин и летних пастбищ, душистой травы и благоухающих цветов, прозрачных родников и животворящей воды, родной земли и чистого неба, красоты, любви, весны, пробуждающейся природы. Они говорят с нами и подобно удивительному камертону «настраивают» наши души на прекрасное». (В начале 2015 года составители проекта обратились к тогдашнему председателю Объединения ашугов Азербайджана, народному поэту, видному знатоку ашугской поэзии Зелимхану Ягубу с просьбой написать статью для антологии. Незабвенный поэт, частый гость мероприятий проекта «Халг Аманаты» обрадовался такой инициативе, благословил и обещал написать статью. Несмотря на беспощадный недуг, он выполнил свое обещание. К сожалению, увидеть изданную антологию ему было не суждено… Статья «Гениальность, мудрость и простота», вошедшая в том «Ашугская поэзия», стала «лебединой песней» поэта, подвижника поэтического искусства).

Ашуг заслужил образное звание «матери народа» глубоким знанием души народной, нравственного существа и бытия народа; тем, что он озвучивает сокровенные душевные движения и чаяния соотечественников. Как «матерь народа» ашуг выражает благородные уставы социального поведения, психологии народа, его лучшие обычаи и традиции, духовные ценности; вся эта выработанная вековым опытом мудрость преломляется и поверяется в гармоническом строе поэтического текста, западает в души и память людей, и удачный совершенный чекан слова обеспечивает ему долговечность как слову устада – мастера, которое переходит из уст в уста.

Благодаря такой изобразительной самобытной яркости творческого почерка в галерее наших мастеров саза и сказа заняли достойные места такие имена, как Аббас Туфарганлы, Хесте Гасым, Сары Ашуг, Абдал-Гюлаблы Валех, Яхья бей Дильгам, Гусейн Шамкирли, Ашуг Алескер, Гусейн Бозалганлы, Молла Джума, Новрас Иман, Деде Шамшир, Микаил Азафлы и многие другие устады, которым выпала стать властителями дум и душ обворожительными песнями и сказами.

Исторгнутые из их лиры – из струн их саза - на крыльях ашугских мелодий поэтические тексты – «гошма» и «герайлы», различные несметные «теджнисы» (стихи, изысканно построенные на омонимических рифмах), «дивани», «мухеммесы» (стихотворения, состоящие из пятистрочных строф).

Исторической реальностью жизни народа обусловлена лейтмотивная позиция темы героического ратоборства и рыцарства в фольклоре, в том числе и дастанах (сказаниях). «Алплыг» (героика) восходит от грандиозного памятника книги «Праотца Горгуда» от галереи сказов «Огузнаме» к знаменитому эпосу «Кероглу», где героика продолжает занимать главенствующее положение. Вместе с тем в этот мощный поток вливается новая струя – лирическое течение. Впоследствии эпос «Кероглу» как ведущее произведение о борьбе народа за свою свободу, социальную справедливость и самостояние сопровождается другими дастанами о качагах (абреках), о народных бунтарях, героях. Параллельно появляются и дастаны об историях и перипетиях любви. В средние века, когда в восточной поэзии доминировала суфийская философия, в ашугском творчестве сказались образы и символы, характерные для этого мировосприятия. Героические лейтмотивы постепенно идут параллельно с любовными сюжетами.

Дастанное творчество в Азербайджане переживает в средние века свой расцвет. На этом этапе возникли такие знаменитые дастаны, как «Ашуг Гариб», «Таир и Зохра» «Асли и Керем», «Аббас и Гюльгез», «Шах Исмаил и Гюльзар». Эти грандиозные дастаны преступили пределы Азербайджана, орбита их распространения охватила Кавказ, Анатолию, Среднюю Азию, тюркские этносы и наряду с ними стали популярны и в среде грузин, осетин, таджиков и других народов. Одна из ценных особенности нашей ашугской поэзии, а также и дастанов в том, что в них запечатлена география нашей Родины, историческая память наших очагов, священных исконных земель.

Герои наших дастанов в своих передвижениях очерчивают широкое пространство от Тебриза, Иревана до Дербента, от Карабаха, Гарадага они направляются в Нахчыван, Тифлис, Борчалы; в их маршрутах Чылдыр–Агбаба, Гёйче, Ширван, Муган, Урмия, Зенджан, Карс, Меренд, Марага.

Ашугская поэзия, идущая к нам из далеких столетий, доносит память об истории Азербайджана, точную карту исторического бытия народа. В этом отношении ашугская поэзия аккумулировала в себе целостную историческую панораму древней Земли огней.

Проект «Халг Аманаты», осуществляемый ОАО Халг Банк с 2010 года, служит делу сохранения и передачи будущим поколениям культурного наследия нашего народа. Книги, изданные на трех языках - азербайджанском, английском и русском, - дарятся высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также распространяются среди ценителей культуры Азербайджана безвозмездно. За прошедшие годы в рамках проекта были изданы художественные альбомы и организованы выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Микаила Абдуллаева, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Надира Абдуррахманова, Халиды Сафаровой и Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Кямала Ахмеда, Фазиля Алиева, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова, талантливого скульптора-шехида Самира Качаева; увидели свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка, а также книга «Монеты Азербайджана» видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли.

На правах рекламы