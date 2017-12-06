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Халаф Халафов раскрыл принципы раздела Каспийского моря

Сегодня в 17:56 ~ 2 минуты на чтение 656
Халаф Халафов раскрыл принципы раздела Каспийского моря

«Проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря фактически реализован. Как отметил и Лавров, мы можем заявить об успешном завершении 20-летних переговоров».

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел, член рабочей группы по правовому статусу Каспия от Азербайджана Халаф Халафов, передает АПА.

Он отметил, что после юридических и технических процедур на саммите документ может быть представлен президентам для подписания.

Халаф Халафов раскрыл принципы раздела Каспийского моря.

«В соответствии с Конвенцией прикаспийские государства осуществляют суверенитет, суверенные права, исключительные права и юрисдикции. Водная зона определена на протяженности 15 миль на поверхности моря, а рыболовная зона на протяженности 10 миль. Остальные части предназначены для общего использования судоходства и других целей», - указал он.

Замминистра отметил, что дно моря между сопредельными странами поделено полностью параллельно и секторально.

«В Конвенции за основу берутся вопросы судоходства на Каспийском море, сохранение военного баланса, который не будет вредить ни одной из сторон», - подчеркнул он.

Напомним, что вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркменистана — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия были связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулировалось разными положениями международного права.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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