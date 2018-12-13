Халаф Халафов: Осуществление каких-либо работ на своей территории – это суверенное право каждой стороны

Осуществление каких-то хозяйственных и других работ на своей территории – это суверенное право каждой стороны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, отвечая на вопрос СМИ.

Как сообщает пресс-служба МИД АР, вопрос звучал следующим образом: Замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, комментируя вопросы, обсуждённые в ходе последнего заседания Комиссий по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией, в частности сказал: «На заседании комиссии мы поставили вопрос о том, что важно не предпринимать шаги, которые могут способствовать формированию такого восприятия, что каким-то образом изменяется статус-кво». Что Вы можете сказать по этому поводу?

Отвечая на вопрос, Халаф Халафов заявил, что согласно международному праву, после распада СССР Азербайджанская Республика и Грузия автоматически стали правопреемниками административных границ, существовавших между ними.

«Впоследствии эти границы стали государственными и были взяты под контроль пограничных служб двух стран. Факт, что на участке «Кешикчидаг» граница всегда была, и она охранялась и охраняется пограничными службами с нашей и грузинской стороны.

Переходы к пещерам на заповедной территории «Кешикчидаг», по запросу грузинской стороны и взаимной договорённости, грузинскими паломниками осуществлялись под контролем азербайджанских пограничников. Это и сегодня также имеет место. Что же касается осуществления каких-то хозяйственных и других работ на своей территории, то это – суверенное право каждой стороны», - подчеркнул Халаф Халафов.

1news.az