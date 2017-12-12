Халаф Халафов о разделе дна Каспия

В согласованном проекте конвенции предусматривается раздел дна Каспия на сектора на основе двусторонних соглашений между прикаспийскими государствами.

Об этом сообщил журналистам замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По его словам, при разделе дна Каспия не предусмотрен принцип срединной линии или какой-либо единый принцип.

«Вопросы в данной сфере между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном также должны быть решены на основе двусторонних соглашений», - сказал он.

Х.Халафов указал, что в первой половине следующего года по предложению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева планируется проведение саммита глав государств прикаспийских стран.

Эльшан Рустамов, Г.Р.