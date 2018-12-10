Хафиз Пашаев: Кампус Университета АДА построен на основе зеленой энергии и смарт технологий

Кампус Университета АДА построен на основе зеленой энергии и смарт технологий.

Об этом 10 декабря сказал ректор Университета АДА, посол Хафиз Пашаев на впервые проводимом в Азербайджане международном форуме по аграрным и зеленым технологиям - «AgTech and Green Energy».

«В настоящее время в мире широко распространены зеленая энергия и технологии для развития этой области. Университет АДА также держит в центре внимания эту сферу. Существующий кампус университета построен на основе зеленой энергии и смарт технологий. В целом, 50 процентов энергии в кампусе получают из этих источников, в частности, из геотермальных источников энергии. В настоящее время в Университете АДА строятся новые здания. Применение всех этих технологий влияет на повышение опыта и уровня знаний обучающихся здесь студентов», - сказал Хафиз Пашаев.

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