Хады Раджабли: «Некоторые граждане просят оказать им финансовую помощь, чтобы они сами дома смотрели за больными близкими»

В понедельник, 30 апреля, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике был обсужден законопроект «О занятости».

Как сообщает 1news.az, информацию о законопроекте представил председатель комитета Хады Раджабли.

Он отметил важность уделения внимания в законопроекте трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Одним из актуальных вопросов также является уход за инвалидами первой группы. Некоторые граждане просят оказать им финансовую помощь, чтобы они сами смотрели за больными близкими», - сказал он, указав, что подобные вопросы рассматриваются для включения в законопроект.

Выступивший на заседании депутат Ягуб Махмудов отметил, что люди давно ждут принятия этого законопроекта.

Депутат предложил представить на пленарное заседание данный законопроект для принятия во втором чтении. В законопроекте, состоящем из 5 глав, 30 статей, в новой форме отражены все требования и правила в связи с занятостью, уточняются правила регистрации безработных в соответствующем исполнительном органе.

Следует отметить, что законопроект в первом чтении был принят 24 апреля. Действующий в настоящее время одноименный закон принят в 2001 году.

Эльшан Рустамов, Г.Р.