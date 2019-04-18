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Хабиб заявил о намерении отобрать временный пояс у Порье в сентябре

Сегодня в 23:52 ~ 1 минута на чтение 56
Хабиб заявил о намерении отобрать временный пояс у Порье в сентябре

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет забрать временный пояс у американца Дастина Порье, передает РИА «Новости».

До этого представитель США одолел соотечественника Макса Холлоуэя и стал обладателем временного титула в легком весе.

«Порье выиграл временный пояс, у меня – настоящий. Надо забирать у него этот новый пояс. Это единственное, что привлекает меня в этом бою. Это очень сильный соперник, который победил многих. Нельзя его недооценивать. Я никогда не выбирал соперников. Кого дадут, с тем и буду драться. Сейчас идет процесс переговоров. С UFC это всегда сложно. У меня тоже есть свои принципы. Надеюсь, в сентябре эти переговоры закончатся, и я подерусь с Порье», — заявил Нурмагомедов.

После поединка американцев президент UFC Дана Уайт подтвердил, что обладатель временного пояса встретится с российским спортсменом.

Gazeta.ru

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