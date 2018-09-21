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Хабиб Нурмагомедов жестко высмеял Конора Макгрегора - ВИДЕО

Сегодня в 00:10 ~ 1 минута на чтение 3827
Хабиб Нурмагомедов жестко высмеял Конора Макгрегора - ВИДЕО

В преддверии пресс-конференции российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона организации Конора Макгрегора, которые встретятся 6 октября 2018 года на турнире в Лас-Вегасе, россиянин разместил провокационный пост в своём «твиттере».

В видеоролике российский боец показал, как Макгрегор «кудахтает» перед прошлым боем с Флойдом Мейвезером, в котором ирландец потерпел поражение.

Отметим, что ирландский боец славится своими резкими высказываниями в адрес оппонентов по поединкам, а также в целом не стесняется в выражениях, комментируя различные ситуации из мира смешанных боевых искусств. При этом российский спортсмен ведёт себя гораздо более сдержанно.

«Чемпионат»

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