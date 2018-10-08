1news.az
Спорт
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Хабиб Нурмагомедов: «По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться» - ФОТО

Сегодня в 17:05 ~ 1 минута на чтение 640
Хабиб Нурмагомедов: «По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться» - ФОТО

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов разместил пост на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Как сообщает 1news.az, он  обратился к хейтерам.

«По-братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно. Я же говорил вам: 6 октября я все скажу. Или вы реально хотели, чтобы меня там побили?

Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой. А мои искренние болельщики – вы просто космос. Спасибо вам за невероятную поддержку. Я люблю вас», – написал Нурмагомедов.

Позже Хабиб опубликовал еще одно фото: «По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться».

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором МакГрегором на турнире UFC 229 и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя произошла драка между представителями обеих команд, включая самого Нурмагомедова. В результате, дагестанец может быть дисквалифицирован и лишен титула.

Подготовил Теймур Максутов

Telegram WhatsApp

640

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Спорт

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net