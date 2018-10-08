Хабиб Нурмагомедов: «По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться» - ФОТО

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов разместил пост на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Как сообщает 1news.az, он обратился к хейтерам.

«По-братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно. Я же говорил вам: 6 октября я все скажу. Или вы реально хотели, чтобы меня там побили?

Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой. А мои искренние болельщики – вы просто космос. Спасибо вам за невероятную поддержку. Я люблю вас», – написал Нурмагомедов.

Позже Хабиб опубликовал еще одно фото: «По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться».

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором МакГрегором на турнире UFC 229 и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя произошла драка между представителями обеих команд, включая самого Нурмагомедова. В результате, дагестанец может быть дисквалифицирован и лишен титула.

Подготовил Теймур Максутов