Хабиб Нурмагомедов: «Если Макгрегор готов проиграть и заработать денег, то должен согласиться на бой»

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов в очередной раз прокомментировал вероятность боя с Конором Макгрегором.

Противостояние двух самых раскрученных бойцов UFC стало бы грандиозным событием, но, похоже, одна из сторон увиливает от боя. По крайней мере, команда Конора и сам легендарный ирландец не заявляли, что ирландец готов драться с Хабибом Нурмагомедовым.

Конор Макрегор свой последний бой в UFC провел 12 ноября 2016 года, когда одержал победу над Эдди Альваресом и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. 27 августа 2017 год он вышел на боксерский ринг, где был нокаутирован Флойдом Мейвезером, но заработал порядка 80 млн. долларов. После этого Конор не дрался, и был лишен чемпионского титула со стороны UFC. Но, похоже, возвращать пояс, который сейчас у Хабиба Нурмагомедова, Конор не спешит.

Между тем, сам Хабиб назвал список бойцов, которые могут стать первым соперником для Хабиба в статусе чемпиона.

«Если не Конор и не Сент-Пьер, то победитель боя Альварес-Порье заслуживают права драться за титул чемпиона. Тони Фергюсон сейчас в неизвестном состоянии. У него была операция. Если он может драться, то почему бы и нет? Это самый крупный бой для меня. Люди хотят его, я хочу этот бой. Я не знаю, насколько он здоров. Если здоров, то — вперед! Сентябрь или октябрь. Я постоянно тренируюсь,- сказал Хабиб в интервью Anatomy of a Fighter, - Я намерен защищать титул чемпиона. Если UFC выберет мне соперника, то я буду готов к нему. Если они захотят заработать денег, то пусть проводят бой с Конором. Страна против страны. Фанаты против фанатов. По моему мнению, это крупнейший бой в истории UFC. Но по этому поединку не UFC принимает решение. Такое решение может принять только Конор. Если он готов проиграть и заработать денег, то должен согласиться на бой. Подписать контракт и вернуться. Потому что фанаты уже забыли, когда он в последний раз дрался».

Теймур Максутов