Хикмет Гаджиев - итальянской прессе: Футбол не должен политизироваться

Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев в интервью итальянским СМИ прокомментировал ситуацию вокруг неучастия футболиста «Арсенала» Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы 29 мая в Баку.

По его словам, неучастие Мхитаряна в финале – это решение его и клуба.

«Азербайджанская сторона заявила, что даст гарантии безопасности всех футболистов, которые приедут на игру в Баку, в том числе, Мхитаряна. К сожалению, мы видим тенденции или попытки политизации футбола, что неприемлемо. Футбол, и в целом, спорт далеки от политики, и не должны политизироваться. В этом отношении мы видим информационную войну против Азербайджана», - сказал Хикмет Гаджиев.

«Мы желаем успехов обеим клубам – «Арсеналу» и «Челси». Мы сторонники совместных усилий для пропаганды истинных ценностей футбола на европейском континенте и предотвращения элементов, политизирующих его для личных целей», - добавил он.

Хикмет Гаджиев отметил, что между Азербайджаном и Арменией существует конфликт, но это не имеет отношения ни к футболу, ни к национальной принадлежности Мхитаряна, и он как футболист может приехать в Азербайджан.

«Армения продолжает войну против Азербайджана, и удерживает под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель. 1 миллион азербайджанцев были подвержены этнической чистке. США, Франция и Россия в качестве посредников прикладывают усилия для мирного урегулирования конфликта. Азербайджан приветствует эти усилия. Совместно с международным сообществом мы работаем над тем, чтобы добиться скорейшего урегулирования конфликта и прекращения оккупации территорий Азербайджана вооруженными силами Армении»

Интервью Хикмета Гаджиева было опубликовано в таких изданиях, как İl Sole 24 Ore, Libero Quotidiano, İl Tempo, Affari İtaliani, İl Fogliettone, Quotidiano, Corriere di Siena, Corriere di Rieti, Corriere di Arezzo, Corriere di Viterbo, Corriere dell’Umbira, Unione Sarda, Virgilio, Yahoo Notizie.

С соответствующими заявлениями можно ознакомиться по ссылке:

http://www.askanews.it/video/2019/05/28/il-nagorno-e-europa-league-azerbaigian-non-politicizzare-calcio-20190528_video_19500896/

Ф.Багирова