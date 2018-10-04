Гюнай Ибрагимли сняла клип в киевском метро – ВИДЕО

В Сети презентован клип популярной азербайджанской исполнительницы Гюнай Ибрагимли, съемки которого проходили в столице Украины.

Клип снят режиссером Фархадом Али на песню «Can atma», автор музыки - Исмаил Асадов, слова написаны Айдан Хандан. Съемки видео проходили на различных киевских локациях, одной из которых стало метро. Это не первая работа Г.Ибрагимли с Ф.Али – ранее им было снято видео для певицы на песню «Peşmanam».

Отметим, что съемки прошли также при участии команды из Украины, а над образом исполнительницы в клипе «Can atma» работала дизайнер Нигяр Атакишизаде.

Ф.В, Г.Р.