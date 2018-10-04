1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Гюнай Ибрагимли сняла клип в киевском метро – ВИДЕО

Сегодня в 13:20 ~ 1 минута на чтение 346
Гюнай Ибрагимли сняла клип в киевском метро – ВИДЕО

В Сети презентован клип популярной азербайджанской исполнительницы Гюнай Ибрагимли, съемки которого проходили в столице Украины.

Клип снят режиссером Фархадом Али на песню «Can atma», автор музыки - Исмаил Асадов, слова написаны Айдан Хандан. Съемки видео проходили на различных киевских локациях, одной из которых стало метро. Это не первая работа Г.Ибрагимли с Ф.Али – ранее им было снято видео для певицы на песню «Peşmanam».

Отметим, что съемки прошли также при участии команды из Украины, а над образом исполнительницы в клипе «Can atma» работала дизайнер Нигяр Атакишизаде.

Ф.В, Г.Р.

Telegram WhatsApp

346

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net