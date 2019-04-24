1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Гутерреш предложил Шри-Ланке помощь в расследовании терактов

Сегодня в 21:09 ~ 1 минута на чтение 284
Гутерреш предложил Шри-Ланке помощь в расследовании терактов
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Шри-Ланке помощь контртеррористического управления организации в расследовании терактов, произошедших в воскресенье на острове, сообщил в среду журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
 
"Генсек предложил поддержку контртеррористического управления ООН", - рассказал Дюжаррик.
 
Он добавил, что генсек пообщался с властями Шри-Ланки и "выразил полную солидарность ООН с народом и правительством страны".
Telegram WhatsApp

284

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net