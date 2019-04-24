Гутерреш предложил Шри-Ланке помощь в расследовании терактов

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек, 520 пострадали. Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, которая, однако, не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

РИА Новости