Гутерреш предложил Шри-Ланке помощь в расследовании терактов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Шри-Ланке помощь контртеррористического управления организации в расследовании терактов, произошедших в воскресенье на острове, сообщил в среду журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генсек предложил поддержку контртеррористического управления ООН", - рассказал Дюжаррик.
Он добавил, что генсек пообщался с властями Шри-Ланки и "выразил полную солидарность ООН с народом и правительством страны".
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек, 520 пострадали. Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, которая, однако, не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.
РИА Новости