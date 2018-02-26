Гусейнгулу Багиров о нанесении урона природе

Охрана природы зависит не только от правоохранительных органов, Министерства экологии и природных ресурсов, чиновников.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров.

По его словам, вырубка деревьев и их продажа осуществляются рядовыми гражданами.

«И в этом случае речь идет о ценностях и воспитании», - сказал он.

Министр также коснулся вопроса нанесения урона природе предпринимателями.

«Предприниматели тоже должны быть сознательными и не проводить работы на территориях озеленения. Министерство предотвращает подобные незаконные действия в рамках своих полномочий. В случае невыявления виновных информация передается в правоохранительные органы», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.