Гурбан Гурбанов: «Я остался доволен футболистами. Надо понимать, что мы играли против «Спортинга»

Главный тренер агдамского «Карабаха» после поражения от «Спортинга» (0:2) в рамках группового этапа Лиги Европы поделился своим мнением об игре.

«Мы знали, что нас ожидает тяжелый матч, - приводит 1news.az слова Гурбана Гурбанова, - Футболисты смотрелись неплохо в плане организации игры. Первый гол соперник забил после контратаки, а второй после нашей грубой ошибки. Мы играли в гостях против «Спортинга». Возможно, пропустили бы и третий гол, так как мы все силы бросили в атаку. Но я остался доволен футболистами. Думаю, в предстоящих матчах мы сыграем лучше.

Мы понимали изначально, что «Арсенал» и «Спортинг» фавориты. Учитывая их опыт, они основные кандидаты на первые места в группе.

Я не делю футболистов в команде. Все играют за нас. Не хочу критиковать кого-то индивидуально. Возможно, в некоторых матчах нашим молодым игрокам не хватает опыта. Но я доволен каждым из них. С этими игроками «Карабах» достиг такого уровня.

Мы хорошо были готовы к игре. В футболе голы пропускаются из-за технических ошибок. С тактической точки зрения футболисты были полностью готовы. Травма Максима не позволила нам усилить атаку. Не все бывает так, как задумываешь.

Эмегара мог бы забивать как в первом тайме, так и во втором. Забей он гол, все бы изменилось. Каждый гол придает команде уверенность. Но он много старался сегодня, и я доволен им.

Надо понимать, что мы играли в гостях против «Спортинга». Возможно, пропущенный гол повлиял на них психологически. Но мы должны быть готовы ко всему. Это не первый наш сезон в групповых стадиях. Впереди нас ждет сложная игра против «Арсенала». Мы должны быть хорошо готовы к этому матчу», - сказал он.

Теймур Максутов