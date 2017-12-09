Гурбан Гурбанов: «В сборной будут только те футболисты, которые ведут правильный образ жизни»

Сегодня в Fairmont otel состоялось торжественное мероприятие.

По итогам опроса, проведённого сайтом komanda.az, наставник «Карабаха» Гурбан Гурбанов был признан лучшим футбольным тренером года в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на apasport.az, после церемонии награждения Гурбанов ответил на вопросы журналистов.

- Как вы оцениваете 2017-й год?

- Он получился очень трудным и запоминающимся. Чемпионство и завоевание кубка страны - это само собой, но болельщики хотели в последние два года, чтобы мы завоевали путёвку в групповой раунд Лиги чемпионов, даже можно сказать требовали этого. Сезон получился трудным. В этом году мы стали чемпионами и в то же время завоевали кубок страны, попали в групповой раунд ЛЧ. Мы хотели стать лидерами Премьер-лиги по итогам декабря, нам удалось и это.

Наша последняя цель в этом году – преодолеть этап в кубке страны. Если случится и это, то год будет для нас абсолютно успешным.

Иногда футболисты, тренеры и руководство расслабляются после небольших успехов и думают, что если даже в следующем году не попадут в групповой раунд, никто им ничего не скажет. Но мы предотвратили появление таких мыслей. Нам удалось попасть в групповой раунд ЛЧ. Я хотел бы поблагодарить руководство, футболистов и болельщиков «Карабаха».

Мы не должны расслабляться из-за успехов. То, что меня выбрали лучшим тренером года, ещё больше увеличивает мою ответственность.

Я действительно считаю этот год успешным. Меня огорчили два проигрыша с крупным счётом от «Челси». Мы проиграли им и дома, и в гостях. Мне бы не хотелось этого. Но если оценивать всё реально, с учётом силы команд, то в футболе бывают такие результаты. Это можно воспринимать нормально.



- Вы в 8-й раз признаны лучшим главным тренером года в стране. В групповом раунде Лиги чемпионов вы набрали 2 очка. Что из этих двух событий вы лично для себя считаете большим успехом?

- Пусть это будет успехом не для меня, а для болельщиков и для команды. Вы хорошо знаете меня. Я не мечтал о том, чтобы меня признали лучшим тренером года. Я забыл сказать об этом в своём выступлении, но мне бы хотелось попросить, чтобы обо мне не очень много писали, не очень хвалили меня. Мне хочется, чтобы хвалили «Карабах» и болельщиков. Два очка и приезд в Азербайджан больших команд я ценю выше, чем то, что меня выбрали лучшим тренером.



- Когда вы проведёте пресс-конференцию в качестве главного тренера сборной?

- Мы ещё не уточнили это. Она может состояться после 20-го декабря.

- Ожидается ли возвращение в сборную не вызывавшихся в неё долгое время Рауфа Алиева, Ильгара Гурбанова и Руфата Дадашева?

- Мы ещё не решили это. Мы знаем футболистов. Пусть и приблизительно, но я знаю их потенциал. Я знаю, на что способен Рауф. Это относится и к остальным. Возможно, я не вполне знаю способности тех футболистов, которые далеко от меня. Мне нужно время.

После первого сбора будут произведены изменения. Возможно, мы не пригласим кого-то на первые сборы.

Это - сборная. Футболисты должны быть вдвойне более ответственными, чем я. Баку маленький город, мы знаем обо всём. Нам известно, как живут футболисты, где они находятся, чем занимаются. Поэтому в сборной должны быть ответственные люди.

В сборной будут те, кто не только думает о футболе и дышит им, но и ведут правильный образ жизни. Буду приглашать таких футболистов, даже если они слабее кого-то другого. Я не хочу, чтобы в сборной были проблемные футболисты и те, от кого можно ожидать проблем.



- Это намёк и Камрану Агаеву?

- Нет. Почему? Я говорю в целом. Я буду активно интересоваться каждым футболистом, буду серьёзен в этом вопросе. Должно быть единство в коллективе. Это сборная. Иногда внешне кажется, что всё в порядке. В интервью, в беседе с прессой игрок производит впечатление патриота, но узнаёшь, что на самом деле это не так. Мы будем уделять этому пристальное внимание. Для формирования команды потребуется 1-2 года. Пусть будет 10-15 футболистов, но они будут ответственно и серьёзно относиться к делу.

- Когда-то такой метод был и в Турции. Они даже заняли 3-е место на чемпионате мира в 2002-ом году...

- Мы отличаемся от Турции. В братской стране живёт 80 миллионов человек. Там легче найти футболистов, а у нас трудно. Мы отнесёмся к этому особо. Если мы не сделаем всё это, то сформировать команду будет трудно. Я не обсуждал это с Шенолом Гюнешем. У меня как у тренера есть свои принципы.

- Уже известны соперники сборной в контрольных матчах на сборах?

- Нет, ещё ничего не известно.