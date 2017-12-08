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Гурбан Гурбанов стал «Тренером года»

Сегодня в 13:07 ~ 1 минута на чтение 308
Гурбан Гурбанов стал «Тренером года»
Известный спортивный сайт komanda.az провел опрос среди азербайджанских журналистов, чтобы определить лучшего тренера 2017-го года. Среди кандидатов были: Гурбан Гурбанов («Карабах»), Айхан Аббасов («Зиря»), Роман Григорчук («Габала»), Заур Сванадзе («Интер»/«Кешля») и Яшар Вахабзаде (Сборная Азербайджана U-23).

Как сообщает 1news.az, по итогам голосования, 77 из 79 опрошенных журналистов назвали имя Гурбана Гурбанова. Лишь 2 издания отдали свой голос за Айхана Аббасова.

За Романа Григорчука, Заура Сванадзе и Яшара Вахабзаде никто не проголосовал.

Отметим, что в этом году команда Гурбанова – «Карабах» - впервые за историю азербайджанского футбола пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. Также в прошлом сезоне агдамцы сделали «золотой дубль», выиграв Топаз Премьер-лигу и Кубок Азербайджана. В ноября нынешнего года было объявлено о назначении Гурбанова новым главным тренером сборной Азербайджана по футболу. 

1news.az и Sportbox.az также отдали свои голоса Гурбану Гурбанову.

Мурад Ахундов

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