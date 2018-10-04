Гурбан Гурбанов: «Сегодня мы создали немало голевых эпизодов, но не хватило мастерства»

Сегодня после матча второго тура Лиги Европы между «Карабахом» и «Арсеналом» (0:3) прошла пресс-конференция главных тренеров обоих клубов.

Наставник «Карабаха» Гурбан Гурбанов отметил, что остался доволен игрой команды.

«Мы проиграли, но сегодня смогли навязать сопернику борьбу,- приводит 1news.az слова Гурбана Гурбанова, - Много говорили насчет этой игры с ребятами. Мы не должны бояться соперника. Что касается эпизодов с голами, то сыграла роль индивидуальное мастерство.

Благодарен фанатам, они были фантастичны. Надеюсь, они будут с нами в будущем. Чтобы расти нужно уметь и проигрывать. Сегодня мы создали немало голевых эпизодов, но не хватило мастерства. В целом, мы получили большой опыт. В первую очередь, хотели порадовать фанатов красивой игрой.

Заранее планировали активно прессинговать соперника. Откровенно говоря, нас немного удивила схема Эмери. Не знаю, когда он в последний раз играл с тремя защитниками. Поэтому перед игрой пришлось внести некоторые корректировки. Но смогли перекрывать зоны для соперника».

В свою очередь Унаи Эмери отметил, что «Арсеналу» пришлось тяжело в матче против «Карабаха».

«Матч сложился для нас тяжело. Играли в гостях против сильной команды. У «Карабаха» сильная команда, довольно амбициозная. В первом тайме мы много поработали, но показали качественную игру. Мы и не ждали легкой прогулки.

В матче против «Спортинга» «Карабах» показал хороший футбол. Мы смотрели матчи клуба как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубках. Я смотрел игру команды против «Атлетико» в прошлом сезоне. Мы проанализировали игру соперника. Постарались сделать все возможное, чтобы соперник не смог показать свои лучшие качества.

Каждый игрок должен чувствовать, что мы даем ему возможность играть и показать себя. На поле было несколько новых игроков. В основе вышел Смит-Роу. Он много работает с нами, знает нашу игру. Он развивается. После того, когда он покинул поле, я сказал ему, что если бы он действовал активнее, то мог забить еще один гол. Он хорош в игре с мячом. Но больше всего мне нравится подход к тренировкам, с каким желанием он работает», - сказал он.

Теймур Максутов