Гурбан Гурбанов: «Почему купили? Захотел – купил»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над «Сабаилом» (2:0) в перенесенном матче 4-го тура Топаз Премьер-лиги.

«Это был последний матч в этом году, и мы очень хотели победить, - передает 1news.az слова Гурбанова. – В первом тайме могли как забить, так и пропустить. Футболисты заструднялись в некоторых эпизодах, но сделали все возможное для победы. Эти 3 очка были очень важны для нас. «Сабаил» - Футболисты затруднялись, но сделали все возможное для победы. Желаю «Сабаилу» удачи. А мы заработали важные 3 очка».

- Могут ли некоторые игроки покинуть команду зимой?

- Мы вернулись из тяжелого выезда, поэтому дал отдых некоторым футболистам. Я доверяю всем футболистам, но футбол это игра, когда кто-то играет больше, кто-то меньше. Мы постоянно делаем ротации в составе. Я хочу сделать некоторые изменения в команде. Например, сейчас ведем переговоры с некоторыми футболистами. Если не зимой, то летом команду могут покинуть некоторые игроки.

- Последние высказывания Тахира Гезяля о бюджете и политики омоложения вас не пугают?

- Никто не собирается урезать бюджет. Мы всегда хотим омолодить состав, ищем молодых талантов, но, помимо этого, хотим сохранить свой состав. Наверно, Тахира Гезяля не так поняли.

- Почему вы купили Антона Каниболоцкого, если он стал 3-м голкипером?

- Позиция вратаря требует тщательного внимания. В чемпионате Антон играл больше, чем другие голкиперы. Почему купили? Захотел – купил. Почему не выпускаю на поле? Это дело тренера. Шахруддин – молод. Мы ему даем шанс.

Мурад Ахундов