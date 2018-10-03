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Гурбан Гурбанов: «Отсутствие Мхитаряна – хорошо для всех»

Сегодня в 16:44 ~ 3 минуты на чтение 319
Гурбан Гурбанов: «Отсутствие Мхитаряна – хорошо для всех»

Сегодня в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги Европы между «Карабахом» и «Арсеналом» прошла пресс-конференция главного тренера агдамцев Гурбана Гурбанова.

- Нам предстоит игра против команды, которая выступает, возможно, в сильнейшем чемпионате мира, - приводит 1news.az слова Гурбана Гурбанова, - Нет необходимости представлять соперника. Мы серьезно готовимся к игре. Верим, что все будет хорошо.

Мы не хотели бы, чтобы политика вмешивалась в спорт. Но иногда без этого просто невозможно. В таких случаях каждый клуб хочет защитить своего игрока, серьезно подходит к вопросу, и старается предотвратить проблемы. Такие случаи бывают в спорте. Сюда уже приезжали спортсмены из этой страны, и их нормально принимали. Но давление конечно бывает. Есть такие люди, которые потеряли близких на войне, и смотрят на них как на врагов. Если в массе будут протестовать 10-15 человек, это может привести к массовому протесту. Поэтому клуб принял верное решение. Отсутствие Мхитаряна – хорошо для всех. Не потому что, мы его боимся, а по другим причинам.      

- Кто сыграет вместо Дональда Герье на левом фланге – Аббас Гусейнов или Анси Аголли?

- Отсутствовать будет не только Герье, но еще несколько игроков. Я определил для себя приблизительный состав. Но у нас еще есть время. Завтра приму окончательное решение.

- Чем отличается «Арсенал» Унаи Эмери от «Арсенала» Арсена Венгера?

- Я смотрел за их игрой. «Арсенал» - это клуб с традициями. Кто бы не пришел в команду, они любят играть с мячом. Эмери очень опытен в таких турнирах. Он добился больших успехов в клубах, в которых работал. Особенно, в Лиге Европы. В команде стало больше скоростных игроков. Это важный элемент современного футбола. Завтра мы должны быть с ними очень внимательными не только с мячом, но и в борьбе.

- Сможет ли «Карабах» отобрать очки у «Арсенала»?

- То, что такие команды приезжают в Азербайджан – большой опыт для нас и отечественного футбола. Болельщики проявляют большой интерес к таким играм. Если после каждой такой игры количество фанатов растет на 2-3 тысячи – это отлично. Но надо реально ко всему подходить. Мы играли против больших клубов, и добивались успеха. Мы должны порадовать болельщиков не только результатом, но и показанной игрой.

- Готова ли команда психологически?

- Все в порядке. У наших футболистов большой опыт. С психологической точки зрения проблем не будет. Футболисты проявят себя.

- Английская пресса пишет, что «Арсенал» выйдет на игру со вторым составом. Это плюс для «Карабаха»?

- Разве у «Арсенала» есть второй состав? Не думаю, что этих игроков можно считать вторым составом. 

- В матчах против «Кукеси» и «Шерифа» стадион не заполнялся. В этот раз все будет иначе. Не считаете, что фанатов играет роль фактор соперника?

- В играх против больших клубов интерес бывает совсем другим. Болельщик это чувствует. Для нас важно, чтобы стадион заполнялся. У нас много фанатов. Я знаю многих болельщиков, которые не приходят на стадион, но поддерживают нас.

Теймур Максутов

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