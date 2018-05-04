Гурбан Гурбанов наградил Рашада Садыхова – ФОТО

Вчера в Юношеской лиге АФФА прошел матч последнего тура, который должен был определить победителя.

Как сообщает 1news.az, в решающем матче, который прошел на «Капитал Банк Арене» сошлись «Габала» и «Карабах». У обоих клубов было одинаковое количество очков, но по личным встречам впереди была «Габала». Поэтому, для завоевания чемпионства, агдамцам была необходима только победа. Матч завершился вничью (0:0), и «Габала» оформила чемпионство, которое дает право в следующем сезоне представлять Азербайджан в Юношеской лиге УЕФА.

На церемонии награждения принял участие главный тренер сборной Гурбан Гурбанов, который наградил команду Рашада Садыхова, которая вслед за прошлогодним чемпионством, завоевала серебро в этом году.

Теймур Максутов